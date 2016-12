Membrii PPR din Cahul vor sa-l recheme din functie pe vicepresedintele Consiliului raional

Membrii Partidului Popular Republican (PPR) din Cahul vor sa-l recheme din functie pe vicepresedintele Consiliului raional, Ion Butmalai, care a fost ales in functie din partea acestei formatiuni, nefiind membru de partid, informeaza Agentia DECA-press.

Membrii PPR afirma ca Butmalai nu face fata atributiilor de serviciu, fiind astfel afectata imaginea partidului, care si-a asumat responsabilitate pentru guvernare locala in acest raion.

„PPR si-a asumat responsabilitate pentru guvernare in raionul Cahul si vom face fata acestei misiuni. Noi suntem un partid puternic care-si poate permite sanctionarea „turistilor politici” ce nu fac fata sarcinilor puse in fata lor. Vrem sa facem fata asteptarilor alegatorilor, promovand cadre oneste si bine pregatite”, sustin reprezentantii PPR.

In acelasi timp, ei nu exclud ca Ion Butmalai ar putea trece in alt partid. Cea mai probabila destinatie politica a sa este Partidul Liberal Democrat.

