Protestul echipei „Zimbru” a fost respins

Dupa meciul cu FC „Tiraspol”, incheiat cu 1-1, „Zimbru” a inaintat un protest catre comitetul de arbitri al FMF, vizand trei episoade de joc, legate de neacordarea loviturilor de la 11 metri in poarta adversarilor, transmite DECA-press.

Comisia a considerat ca centralul Igor Satchi a luat decizii corecte.

Meciul „Zimbru” Chisinau – FC „Tiraspol” a fost televizat de postul Moldova 1. In reluare, se vede clar ca in doua din cele trei faze a fost penalty.

Dupa un start bun de campionat, echipa lui Ion Caras nu poate castiga in ultimele doua meciuri.

In urmatoarea etapa, care se va juca la 3 si 4 august, „Zimbru” va intalni pe teren propriu formatia „Dinamo” Tighina.

Comentarii

replice