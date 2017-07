Romanul epistolar „Testamentul necitit” a fost lansat la Balti

Romanul epistolar „Testamentul necitit. Scrisorile unei mame plecate la munca in Occident”, semnat de Lilia Bicec, o fosta jurnalista stabilita de cativa ani in Italia a fost lansat, miercuri seara, la Balti, informeaza Agentia DECA-press.

In ajun, cartea a fost prezentata la Chisinau de Editura „Cartier”, unde a vazut lumina tiparului volumul. Cartea, care contine 62 de adresate de Lilia Bicec copiilor dar neexpediate, are ca subiect exodul moldovenilor si relateaza despre experienta autoarei in acest sens.

La lansarea cartii au fost prezenti scriitori, jurnalisti, studenti si prieteni ai autoarei.

Scriitorul baltean Anatol Moraru a spus in cadrul lansarii cartii ca „autoarea a invins un destin si a caligrafiat aceasta victorie pe paginile „Testamentului necitit”.

Jurnalista Ana Curcudel a spus ca volumul surprinde prin sinceritatea autoarei. „Sunt lucruri pe acre alti autori nu s-ar incumeta sa le scrie intr-o carte autobiografica si cu atat mai mult intr-un roman epistolar”, a spus jurnalista.

Lilia Bicec a spus la randul ei ca, in fond, cartea este o spovedanie in fata copiilor ei, pe care i-a lasat mici in Moldova, plecand sa caute un rost mai bun in Italia. „Acum dupa ce am trait experienta indepartarii de copii sun convinsa in ideea ca o mama nu trebuie sa plece de langa copiii ei. In goana dupa bani, pierdem mult mai mult din punct de vedere spiritual si sentimental”, a spus Lilia Bicec.

„Testamentul necitit” urmeaza sa fie lansat, joi, si in orasul Glodeni. De asemenea, romanul este curs de traducere in limba italiana si urmeaza sa fie editat la una din editurile din Italia.

Lilia Bicec este originara din raionul Glodeni. A activat timp de zece ani la ziarele „Lunca Prutului” si „Accent provincial” din Glodeni. Acum circa zece ani, Lilia Bicec a plecat la munci in Italia. S-a stabilit definitiv in aceasta tara, dupa ce si-a luat din Moldova copiii sai.

