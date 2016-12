Pe jumatate goale in masina unui batran italian, doua moldovence au fost confundate cu prostituatele

Doua moldovence au fost arestate in orasul italian Vicenza, fiind suspectate de practicarea prostitutiei, informeaza Agentia DECA-press.

Tinerele, ambele in varsta de 20 de ani, au fost surprinse pe jumatate goale in masina unui italian.

Ele au explicat, ulterior, politistilor locali ca au facut autostopul pentru a ajunge in alta localitate.

Barbatul, in varsta de 60 de ani, a fost amendat pentru ca a condus in stare de ebrietate pe drumuri publice, dupa care a fost solicitata interventia sotiei pentru a-l lua acasa.

Moldovencele au fost cercetate la o sectie de politie in vederea identificarii acestora. Tinerele nu se aflau in baza de date ale politiei si nici nu figurau in baza de date de prostituate. Cele doua tinere au fost eliberate si sunt cercetate in stare de libertate.

