In Moldova si-a inceput activitatea Bursa de Constructii – Aceasta are menirea de a facilita activitatea operatorilor de pe piata de constructii din Moldova

Bursa de Constructii si-a inceput activitatea in R. Moldova – www.bcm.md.

Potrivit surselor din cadrul Bursei, portalul va oferi companiilor de constructii posibilitatea de a-si gasi clientii, si invers – clientilor de a gasi firme de constructii.

Pe acest site sunt difuzate informatii despre proiecte investitionale, obiecte de constructie planificate, concursuri deschise, tendere private, comenzi de stat, noutati din domeniu, precum si o baza de date cu obiectele de constructie. Baza de date este reinnoita peste fiecare 10-15 min.

In afara de portalul informational, autorii proiectului, intentionaeaza sa editeze o revista saptamanala cu informatii despre piata de constructii din Moldova.

Clientii Bursei de Constructii sunt companiile de constructii, producatorii si vanzatorii de materiale de constructie, arhitectii, proiectantii etc.

Administratorul bursei in Moldova este „Piata de Constructii”.

