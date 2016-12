Euro Atlantic Diplomacy Society oferă internship-uri tinerilor studenți

EAD Society (www.eadsociety.com) a lansat 8 poziții de interni prin care să ofere tinerilor – cu vârste cuprinse între 18-25 ani – mijloacele şi spaţiul necesar pentru a pune în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite în timpul studiilor unviersitare. Tinerii studenți și/sau absolvenți pot aplica cu CV-ul și formularul de înscriere disponibil pe http://www.eadsociety.com/call-for-interns/ pe una dintre pozițiile următoare:

• Social Media Officer

• Media & Partnership Officer

• Human Resources & Database Officer

• Secretariat & Liaison Officer

• Graphic Designer

• Research Officer

• Legal Advisor

• Charity Campaigns Officer

Dacă ești pasionat/ă de educație nonformală și domenii precum diplomație, relații internaționale, drept, comunicare, științe economice și sociale, design și arte vizuale, atunci te așteptăm în echipa noastră. Termenul limită pentru înscrieri este 30 ianuarie 2016.

Mai multe informații sunt disponibile și pe rețelele de socializare:

Facebook: www.facebook.com/EADSociety

LinkedIn: www.linkedin.com/company/euro-atlantic-diplomacy-society

Twitter (@EADSociety): www.twitter.com/EADSociety

Youtube: www.youtube.com/c/Eadsociety

Google+: www.google.com/+EADSociety

Euro Atlantic Diplomacy Society (EAD Society) este un ONG creat cu scopul de a promova, încuraja și informa tinerii despre activitățile euro-atlantice desfășurate pe plan național și internațional. EAD Society reprezintă nu numai o oportunitate educaţională, dar și o platformă de dezbatere prin care studenții pot să își dezvolte abilitățile de negociere și comunicare diplomatică într-un mediu multicultural.

Proiecte precum „Model NATO Youth Summit” (MoNYS), „International School of Public and Cultural Diplomacy” (ISP-CD), „NATO International Summer School” (NISS), „EU-Africa: Education, Development and Culture” au reprezentat cartea de vizită a ONG-ului la nivel național (București, Cluj-Napoca, Sibiu) și internațional (Bruxelles, Florența, Podgorica, Riga, Stockholm). Astfel, EAD Society își propune formarea unei noi echipe și continuarea proiectelor sale în vederea furnizării unor oportunități profesionale de perspectivă.

Departamentul de Relații Publice

Euro Atlantic Diplomacy Society

www.eadsociety.com

contact@eadsociety.com

