Ludmila Mitioglo, directoarea Centrului Pro-Europa din Comrat, a răspuns la întrebările cititorilor deca.md despre dialogul intercultural

Oleg Chislea despre ce proiect e vorba?

Ludmila Mitioglo Echipa Centrului European „Pro-Europa” din Comrat în cadrul conferinței on-line intenționează să facă cunoscute rezultatele Proiectului „Uniţi prin diversitate pentru un dialog intercultural armonios în Moldova”. Acest proiect a fost realizat impreuna cu partenerii şi voluntarii din Comrat şi Cimişlia cu susţinerea financiară a Ministerului Tineretului şi Sportului în cadrul Programului de Granturi 2015.



Merci mult pentru întrebare!

irina nechit Ce s-a facut concret si care au fost rezultatele?

Ludmila Mitioglo Buna ziua, Irina,



Prin intermediul proiectului „Uniți prin diversitate pentru un dialog intercultural armonios în Moldova” noi am contribiut la promovarea unui dialog intercultural în autonomia Găgăuză şi raionul Cimişlia prin dezvoltarea competențelor interculturale ale tinerilor, prin interacţiunea tinerilor la activităţi formale şi non-formale de educaţie interculturală.



În acest context noi avem rezultatele următoare:



- Am elaborat unui ghid de comunicare „Găgăuzia mea – Moldova mea!” (cu inițiativa și participarea tinerilor; în limbile română, rusă, găgăuză și engleză);



- Tinerii/voluntarii din Comrat şi Cimişlia au realizat în echipe 2 proiecte comunitare;



- Am organizat 20 de ateliere cu implicarea tinerilor din Comrat, Vulcănești și Cimișlia;

- Am realizat concursuri de desene, eseuri și foto cu tematica „Uniți prin diversitate – Moldova mea!”



- În baza desenelor, eseurilor am elaborat și tipărit 400 calendare de masă, semne de carte-



Иван Корчмарь Очень интересно... Как часто реализуются такие партнерские проекты в автономии? Как оценивают такие проекты финальные бенефициары?

Ludmila Mitioglo Добрый день, Иван,



Спасибо! Партнерские проекты в Гагаузии практикуются, но, зачастую эта практика отражается на партнерстве с русскоговорящими регионами Молдовы, такими как Тараклия, Приднестровье. Партнерство с районом Чимишлия – пилотная инициатива для ОО Европейский Центр “Pro-Europa” в Комрате.



Волонтеры и инициативные группы ребят из Чимишлии и Комрата дважды встречались в рамках Проекта, в неформальной обстановке узнавали о культурных и исторических особенностях регионов, совместно реализовывали Социальные проекты. Посредством Проекта ребята подружились, создали группы в социальных сетях, а также планируют в дальнейшем самостоятельно инициировать интересующие их идеи проекты.

Gheorghe Care este limba de comunicare in orasul Comrat? Daca depun un demers in limba de solicitare de informatie la autoritatile autonomiei, credeti ca as putea sa primesc un raspuns in limba romana?

Ludmila Mitioglo Buna ziua, Gheorghe,



Limba de comunicare în Găgăuzia e limba rusă. Dar, conform Legeii cu privire funcționarea limbilor pe



teritoriul Găgăuziei ( Legea №3-IV/I din 31.10.1995)limbile oficiale ale autonomiei sunt limbile



moldovenească, găgăuză și rusă. Eu sunt convinsă că ar trebui să obțineți un răspuns în limba oficială



a Republicii Moldova, pentru ca noi suntem cetățeni care respectă legea.



Merci mult pentru întrebare!

Яна Киоса В этом проекте участвовали и учителя? Как они учавствовали в продвижении и развитии межкультурного диалога?

Ludmila Mitioglo В рамках данного Проекта учителя из Комрата, Вулканешт и Чимишлии оказывали содействие в проведении Ателье по межкультурному диалогу, принимали непосредственное участие в данных ателье. Помимо этого, педагоги оказывали поддержку инициативам молодых ребят в написании и реализации Социальных Проектов.



Примечание: идея данного проекта «Единство в многообразии через межкультурный диалог в Молдове» родилась в контексте участия в национальном Проекта «Межкультурный диалог в Молдове». И в рамках данного национального проекта педагоги из 8 регионов Республики Молдова:



- стали участниками курсов по межкультурному образованию (Кишинев, август 2015);

- получили сертификаты от ProDidictica по результатам организации классных часов в учебных заведениях по межкультурному диалогу;

- приняли участие в Национальной Конференции для педагогов по межкультурному образованию (Кишинев, декабрь 2015).

Ion Stratulat Posibil aceasta nu este o intrebare direct pentru dvs., mai curand catre autoritatile din Republica Moldova și cele din autonomia culturala Găgăuzia, dar totusi, poate ma puteti orienta:

de unde as putea gasi sau achizitiona povesti găgăuze pentru copii traduse in limba romana?

Va multumesc anticipat si mult succes in cauza nobila pe care o dezvoltati in regiunea respectiva.

Ludmila Mitioglo Buna ziua, Ion



Întrebarea ca şi problema in sine e foarte sensibilă. Din păcate, noi nu prea avem povesti găgăuze în limba gagauză… Dar, există nişte paşi pozitivi – Centrul de Cercetare Științifică al Găgăuziei ”M. Marunevich” încearcă să susțină producerea de literatură în limba găgăuză.

Erica vad ca e vorba de un proiect pilot. va fi o anumita continuare la nivel national?

Ludmila Mitioglo Buna ziua, Erica,



Vă multumesc pentru întrebare. În ce ne privește, noi suntem motivaţi pentru continuarea Proiectului la nivel naţional. De asemeni suntem gata pentru promovarea ideilor Proiectului în Republica Moldova şi nu numai.



Deocamdată nu e clar dacă proiectul va fi continuat.

Garcea Ion de ce cunoastem atit de putin despre cultura gagauza? Cine sunt scriitorii gagauzi? parerea mea e ca prin cultura ne putem apropia. Dvs ce credeti?

Ludmila Mitioglo Buna ziua, Ion,



Merci mult ca sunteţi interesat de cultura gagauză!



Noi suntem de acord cu opinia ca prin cultura ne putem apropia. Da, sunt nişte iniţiative pentru promovarea scriitorilor gagauzi. Direcţia de Cultură a Gagauziei, Societatea Civila organizează concursuri, de asemenea, scriitorii gagauzi participă la diferite concursuri internaţionale.



Iată câteva nume de scriitori gagauzi: Tudor Zanet, Konstantin Kurdoglu, Mina Chiosea, Tudor Marinoglu etc.

Ирина Насколько активно вовлекаются молодые люди Автономии в данный проект?

Ludmila Mitioglo Добрый день, Ирина



Молодежь Автономии ничем не отличается от сверстников из других регионов Молдовы. Те же проблемы, те же потребности и тоже огромное желание с пользой провести досуг.



Проект привлек большого количества молодых людей, и то, что молодые люди приезжают из сел в Комрат для участия в обучающих мероприятиях, говорит об интересе к данному проекту в молодежной среде.

Светлана Очень интересный проект. Сколько было подано проектных заявок и по каким критериям они отбирались?

Ludmila Mitioglo Добрый день, Светлана,



Благодарим за проявленный интерес к Проекту «Единство в многообразии через межкультурный диалог в Молдове».



Я так понимаю, Вы имеете ввиду Социальные проекты, которые предусмотрены в рамках Проекта. Всего было подано 4 проектные заявки, из которых отобрано 2 проекта:

1. Проект “Pedalează pentru a trai mai bine”, инициативная группа Теоретического лицея им. М. Еминеску, Чимишлия

2. Проект “Ghiozdanul greu deformează coloana”, инициативная группа Теоретического лицея им. М. Еминеску, Комрат.



Проекты были отобраны специально созданной комиссией в составе представителей Управления Образования Гагаузии, Управления по делам молодежи и спорта Гагаузии, представителей НПО и активных волонтеров. Основные критерии отбора проектов: инновационность идеи проекта, важность реализации данного проекта для сообщества, а также, вовлеченность большого количества волонтеров в реализацию проекта. Не маловажным критерием оценки комиссии была реалистичность мероприятий и бюджета проекта.

Сильвия А какой багаж знаний и опыта приобрела ваша организация в процессе реализации Проекта?

Ludmila Mitioglo Добрый вечер, Сильвия!



Спасибо за интересный вопрос!



Учитывая тот факт, что Проект профинансирован Министерством Молодежи и Спорта Республики Молдова, Центр “Pro-Europa” приобрел новых партнеров на национальном уровне в лице публичных структур власти. Также, мы закрепили дружеские отношения с партнерами из Чимишлии, и уже сейчас работаем над созданием новых партнерских проектов. Помимо этого, впервые мы выступили в качестве грантодателей, таким образом, приобрели опыт в составлении проектных заявок, разработке критериев оценки проекта и администрировании мини-грантов. Благодаря реализации Проекта «Единство в многообразии через межкультурный диалог в Молдове» мы перешли на новый, более качественный уровень взаимоотношений с нашими волонтерами.

Евгений Каковы выводы этого проекта? Что дальше - ваше видение: что должна делать власть, что должна делать молодежь, что должны делать неправительственные организации?