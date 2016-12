Conferință on-line s-a încheiat! La întrebările cititorilor deca.md a răspuns Vitalie Meșter, director executiv, Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități

O persoana cu dizabilitati locomotorii ar dori sa vina sa voteze in sectie, dar se confrunta cu o sumedie de probleme de la scara blocului unde locuieste si pana in sectie... Ati putea, va rog, trece în revista principale probleme cu care se confrunta ele pana a ajunge in fata urnei de vot... Uneori avem senzatia ca autoritatile nu vad si nu inteleg aceasta... Multumesc

Vitalie Meșter

Stimată Doamna Maria Mocanu

Nu știu dacă am o soluție aplicabilă pentru orice situație, dar ași încuraja pe fiecare dintre noi să convingem persoanele cu dizabilități pe care le cunoaștem să iasă la vot pentru că este important ca fiecare dintre noi să-și exercite drepturile sale electorale cel puțin pentru faptul că dacă nu vor fi validate alegerile în legătură cu participarea unui număr suficient de alegători la scrutin, vor avea loc alegeri repetate, dar acesta ar însemna costuri în plus, ce ar însemna imposibilitatea de a dezvolta anumite reforme sociale, majorări de pensii alocații îndemnizații etc..

Fiecare dintre noi ar trebui să sesizeze autoritățile publice despre lipsa condițiilor de accesibilitate . Pentru că lipsa acestor condiții nu afectează doar persoanele cu dizabilități dar și pe oricine dintre noi (părinți cu copii în cărucior, persoane vârstnice, etc., ) noi mai des trebuie să aducem aminte Autorităților publice că ei sunt angajații noștri cel puțin din 2 motive . 1. Noi i-am ales. 2. Noi le achităm salarii din contribuția noastră la fondurile de asigurări sociale și cele medicale. Șu alte taxe și impozite..