Doctor Komarovskiy vine la Chișinău

Sanatatea copiilor reprezinta bunul cel mai de pret al fiecarui parinte . Daca nu avem grija de ea, vine clipa cand nu mai putem face nimic, si anumite boli ne pot decide viitorul. Cele mai grele momente sunt atunci cand copilul devine parte dintr-o colectivitate, cand merge la gradinita sau scoala.

Apar zeci si sute de intrebari, si tot atatea raspunsuri, daca accesezi internetul sau intrebi alte mamici „mai cu experienta”, dar nici unul, nici altul cu adevarat nu are o baza mai buna ca un medic pediatru.

Evghenii Komarovskiy este cel mai renumit medic pediatru din spatiul CSI, are raspunsuri la toate intrebarile si asa cum incurajeaza mamele, viitoarele mame, nu o face nimeni.

Temele care vor fi abordate la seminar:

Crizele febrile – abordari contemporane. Conduita de tratament

Citomegalovirus – prezenta ADN viral in urina si sange. Implicarea terapeutica.

Incidenta pneumoniilor bacteriene. Diferencierea acestora de infectiile cailor respiratorii: laringotraheita, bronsite. Necesitatea Antibioticoterapiei si despre abuzul eronat in utilizare. Sindromul obstructiv.

Boala diareica acuta prin prisma enterocolitelor acute – recomandarile OMS de utilizare a zincului si eficacitatea demonstrata.

Febra la copii: utilizarea ibuprofenului si paracetamolului, doze, interval permisibil de administrare, varsta de inceput

Hipertensiunea intracraniana: hiperdiagnosticul ultimilor 20 ani. Orientarea clinica.

Medicatia in infectiile respiratorii acute de origine virala.

MODERATOR – Mihai Stratulat

In vanzare vor fi expuse 6 titluri de carti a pediatrului cu o reducere de 20%.

Biletele pot fi procurate pe iticket.md.

Comentarii

replice