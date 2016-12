Grigore Vieru si Ion Druta redacteaza un ziar de la Chisinau

De mai bine de un an de zile, Ion Druta si Grigore Vieru sunt colegi de serviciu si prieteni de nedespartit. Cei doi lucreaza la „Ziarul Liber”, iar Grigore Vieru este, in acelasi timp, si… student la Scoala de Studii Avansate in Jurnalism.

Este vorba de doi tineri care poarta numele celor doi mari scriitori din R. Moldova.

Ei declara ca se mandresc de faptul ca sunt tizii scriitorilor Ion Druta si Grigore Vieru.

Ziaristul Ion Druta a precizat pentru DECA-press ca are si o legatura de rudenie indepartata cu autorul lucrarii „Frunze de dor”.

Multi cred ca e vorba de pseudonimele noastre, dar sunt numele noastre adevarate si asta creeaza diverse confuzii si situatii haioase. Spre exemplu, cand particip la diverse seminarii si intruniri, de multe ori organizatorii fac ochi mari si nu le vine sa creada ca anume acest nume si prenume il port de la nastere, a spus Ion Druta.

Potrivit datelor Ministerului Dezvoltarii Informationale, in Republica Moldova locuiesc 27 de persoane care poarta numele Ion Druta si 25 de persoane – Grigore Vieru.

