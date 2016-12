Conferință on-line: kinetoterapeutul Ion Emilian

Mihai Domnule Emilian,

recent în republică s-au desfășurat alegerile locale. Cum putem caracteriza nivelul de accesibilitate în incinta clădirilor unde au fost amplasate secțiile de votare?

Ion Emilian



dacă să fac o mică caracteristică a secţiilor de votare, nu am foarte multe cuvinte de laudă pentru CEC şi preşedinţii secţiilor de votare.



nivelul de accesibilitate de la ultimul scrutin din noiembrie cind am inceput să monitorizăm accesul la secţiile de votare, nu sa schimbat nimica sau mai instalat citeva rampe de acces la unele secţii de votare, din anumite fonduri, dar nici acestea nu au corespuns standartelor şi nu pot fi folosite în continuare de către persoanele cu dizabilităţi.



o mică statistică a secţiilor de votare o gaseşti mai jos

pentru mai multe detalii accesaţi http://motivatie.md/harta-accesibilitate/

Artur Vă rugăm să ne spuneți unde am putea lua cunoștință cu standardele de accesibilitate și normativele în construcții?

Ion Emilian

la intrebarea dvs am urmatoarele linkuri de unde puteti descarca si vedea in format electronic la standarte si normative in constructii ce vizeaza accesul persoanelor cu dizabilitati



http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=107517#breadcrumbs

http://ednc.gov.md/normative_in_constructii/normativ?dmsid=107526#breadcrumbs



pentru legile care vizeaza accesul la infrastructura pentru persoanelor cu dizabilitati este

1. legea 60 capitolul 3 din 2012, http://lex.justice.md/md/344149/



2. conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati http://soros.md/files/publications/documents/Anexa%201%20Conventia%20ONU%20%20ghid%20pentru%20APL.pdf



3.legea nr 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalitatii http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361

Tatiana În ultimii 10-15 ani în Republica Moldova, la intrarea în clădiri, au apărut au apărut mai multe improvizații în materie de „rampe de acces”: șine metalice (înguste și mai largi), construcții din beton cu un unghi de înclinație foarte mare ... Ce este aceasta: nepăsare, rea-credință sau necunoaștere?

Ion Emilian



multumesc pentru intrebare pentru intrebarea dvs am mai multe variante de raspuns:



1. cind merge vorba despre unele institutii de stat (invatamint sau care presteaza anumite servicii) - ei raspund ca nu au resurse financiare suficiente pentru constructia unei rampe accesibile dupa standarte.

parearea mea este ca aceste institutii nu isi gestioneaza corect bugetele si cum ati remarcat si dvs nepăsare, rea-credință si necunoaștere.

2.​ cind merge vorba despre cladiri particilare ale agentilor economici aici chiar este la unii nepasare iar la altii necunoastere, unde din start cind se construieste cladirea nu se tine cont de accesul persoanelor cu dizabilitati , pina la un sfirsit cind vine ISC (inspectia de stat in constructii) si directia generala de arhitectura si urbanism din sectorul unde se afla cladirea, pentru a verifica, se incepe cumatrismul si mita pentru a putea continua constructia.



daca doriti un exemplu real,

Ministerul Dezvoltarii regionale si constructiilor a fost responsabil de constructia locuintelor sociale din mai multe raioane ale republicii, case care sunt destinate in mare parte persoanelor cu dizabilitati, care rezultat nici una din case nu are rampa de acces, baie accesibila si bucatarie care sa corespunda necesitatilor acestor persoane.sper ca am reusit sa va raspund la intrebare.

Georgeta Daca-mi sunt încălcate drepturile privind accesibilitatea infrastructurală, unde aș putea să mă adresez?

Ion Emilian sunt mai multe instituţii unde vă puteţi adresa.

în cazul cînd doriţi să mergeţi în instanţe de judecată:

ei au avocati care vă sunt asiguraţi gratuit pe orice teme de discriminare

1. ONG promolex http://www.promolex.md/index.php?module=main

​2. ​coaliţia Discriminare discriminare.md

3. avocatul popurului http://www.avocatul.md/avocatul-poporului



în cazul în care doriţi să sancţionaţi o instituţie de stat (APL, APC)

1. primăria, pretura în regiunea din care face parte clădirea,( pentru Chişinău e valabil Alerte.md)

2. inspecţia de stat în construcţii http://isc.gov.md/contactform.php?l=ro&idc=159&t=/Contacte/Petitii-on-line

3. consiliul raional, directia arhitectură şi urbanism

4. conducerea clădirii în care sau unde lipseşte rampa sau accesul este limitat

Viorel C. Problema accesibilității este una exclusiv doar al persoanelor cu dizabilități?

Ion Emilian

problema accesibilităţii vizează



a) toate categoriile persoanelor cu dizabilităţi



1. Locomotorii(utilizatori de scaune rulante, bastoane, cîrje, cadre de mers şi alte echipament ajutător.)

​2. Dizabilităţi de vedere​

3. Psihosociale

4. Dizabilităţi de vorbire şi auz



b). parinţi care însoţesc un copil mic

c). femeile însărcinate

d). persoanele de vîrsta a 3, sau care au probleme la deplasare din cauza anumitor boli şi care nu se incadrează întrun grad de dizabilitate

e). persoanele care au suferit anumite traume ale aparatulului locomotor

Ion Bucătaru Vă rog să construiți un lanț logic al realităților care au loc acum în domeniul construcțiilor: de la proiectate și pînă la darea în exploatare. După părerea dvs. care este veriga slabă în acest lanț și de ce apar o mulțime de clădiri neadaptate?

Ion Emilian

o întrebare foarte bună

lanţul este unul foarte lung şi care are probleme fiecare verigă din acest lanţ.



1. arhitecţii care elaborează proiectele - unde nu toate proiectele au rampe de acces



2. verificatorii de proiecte - nu cunosc toate normele şi standartele în construcţii mai ales pentru persoanele cu dizabilitati(am verificat mai multe proiecte unde lipseşte rampa, wc accesibil şi alte necesităţi ale persoanelor cu dizabilităţi)



3. deţinătorii de imobile - nu îi interesează altceva decît să cheltuie cîţi mai puţini bani pentru construcţia clădirii, şi să fie cît mai mult spaţiu liber.



4. directorii de şantier - nu ştie să citească proiectele, omit partea rampei şi dimensiule coridoarelor, camerelor de wc, laţimea uşilor.



5. inspecţia de stat în construcţii - la vizitele de monitorizare intermediare nu preîntimpină şi nu discută despre problema accesului. ei verifică dacă merge conform proiectului, dar nu conform standartelor. ISC poate implica persoanele cu dizabilităţi care au fost acreditate de către ISC, pentru verificarea clădirilor aflate în construcţie, dar nu o face. in momentul cînd se dă în exploatare o clădire ISC din anumite motive(le cunoaşteţi), omite accesul în clădire.

Specialiştii ISC nu cunosc standartele şi normele în construcţii ce vizează persoanele cu dizabilităţi. (lam cunoscut pe domnul inspector de pe sectorul Ciocana - unde imi explica cum trebuie să arate o rampă, unde ca model de rampă pentru un bloc de locuit a prezentat un super proiect elaborat de el, unde erau 2 şine metalice).



6. APL-ul, direcţia Arhitectură şi urbanism sunt prezenţi la evaluarile periodice şi la darea în expluatare a clădirilor - şi este aceeaşi situaţie ca la inspecţia de stat în construcţii, direcţia Arhitectură şi urbanism - eliberează certificatele de urbanism

​clădirile neadaptate apar din mai multe cauze, pentru fiecare clădire e valabila o variantă sau mai multe din cele descrise mai sus. ​

Ion Vă rog să nominalizați instituția sau instituțiile responsabile de recepționarea și darea în exploatare a clădirilor nou construite. Societatea civila / persoanele cu dizabilități sunt implicate în acest proces?

Ion Emilian

dacă să luam de la capăt sunt mai multe istituţii şi persoane implicate şi care sunt responsabile :



societatea civilă poate fi implicată, conform unei decizii a ministrului deyvoltării regionale şi constructiilor din anul 2012 care prevede ca la recetţia finală a clădirilor să fie prezent o persoană în scaun rulant sau un ONG, dar nu întodeauna este implicată mai ales în ultimii ani, dar nuştiu din care cauză, una din cauze este ca au aparut mai multe ONG care semnau şi semnează actele de recepţie finala fără ca să fie condiţiile de acces respectate.

iar eu nu sunt deacord cu acest lucru din cauza că nu toate ONG şi persoanele nu cunosc care sunt standartele şi normele în construcţii ce vizează persoanele cu mobilitate redusă.

Margareta S. În instituțiile de învățămînt, la specialitățile din domeniul construcțiilor, este predată disciplina sau materia „Standarde și normative de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități"?

Ion Emilian



disciplina despre „Standarde și normative de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități” este predată întro măsură foarte mică şi se discută în cadrul cursurilor foarte general, dar nu este inclusă ca disciplină sau ca temă de bază în cadrul cursurilor.



1. Colegiul de Construcţii din Chişinău



2. UTM, facultatea Ahitectură şi Urbanism

aceste 2 instituţii le cunosc pentru că am implicat studenţii la mai multe seminare de informare privitor la normele şi standartele în construcţii ce ţine de persoanele cu dizabilităţi.

Olga Evaluați, vă rog, pe o scară de la 1 la 10 nivelul de accesibilitate a infrastructurii și a clădirilor din municipiul Chișinău.

Ion Emilian



În municipiul Chişinău am făcut mai multe evaluări şi monitorizăm situaţia în continuare

chişinăului pot să -i acord o notă de 2.

(mă ierţi Chişinău mai mult nu meriţi :)

o statistică în acest caz vă prezint mai jos

mai multă informaţie şi situaţia reală o găsiţi pe http://motivatie.md/harta-accesibilitate

Un cetățean revoltat La intrarea centrală (din bulevardul Ștefan cel Mare) în Parlamentul Republicii Moldova există 2 scări de acces. La prima dintre ele este confecționată o foarte bună rampă de acces. După traversarea ei, persoana cu dizabilități în scaun rulant nimerește în impas ... deoarece la cea de a doua scară rampa de acces lipsește. Gama de emoții negative este de nedescris... Accesul într-o clădire emblematică pentru stat este restricționat în așa manieră... Cum poate fi remediată această situație concretă?

Ion Emilian



cunosc situaţia

este foarte bine că doriţi să schimbaţi situaţia şi pot să vă recomand următoarele,

de înaintat petiţii către toate instituţiile care sunt vizate

1. parlamentul republicii Moldova

2. Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor

3. guvernul RM( la moment dacă lucrează)

3. Primăria municipiului Chişinau

4. Inspecţia de stat în Construcţii



ONG - urile care au abilitaţi jurişti care apară drepturile omului, şi pot iniţia o cauză de litigare strategică în acest caz



1. ONG promolex http://www.promolex.md/index.php?module=main

​2. ​coaliţia neDiscriminare discriminare.md

3. avocatul popurului http://www.avocatul.md/avocatul-poporului



neaparat de implicat şi presa daca in decurs de 15 zile nu aţi primit un răspuns de la instituţiile la care aţi scris. dar neaparat trebuie de scris catre toate instituţiile enumerate mai sus.

Ion Ce ne puteţi spune despre măsurile de accesibilitate în spaţiul public pentru persoanele cu dizabilităţi?

Ion Emilian

autorităţile nu au iniţiativă să adapteze clădirile vechi şi spaţiile - motivînd că din punct de vedere arhitectural nu pot fi adaptate cu rampe de acces, pentru că sunt sovietice şi cheltuielile sunt prea mari dacă să se intaleze ascensoare, platforme, etc.



iar pentru a amenda directorii de instituţii legislaţia nu permite acest lucru şi durează foarte mult timp, unde organul abilitat pentru acest lucru care este Inspecţia de stat în construcţii nu are suficiente cadre pentru a iniţia cauze şi a merge în judecată, pentru că numai judecătorul poate stabili amenzile pentru deţinătorii de imobile.

victor cind constructorii vor tine cont si de persoanele cu dizabilitati?

Ion Emilian



atunci cînd:



1. legislaţia va permite amendarea lor



2. amenda va fi suficient de mare



3. instituţiile de control nu vor fi corupte



4. cînd cetăţenilor RM le vor păsa şi vor înţelege necesităţile persoanelor cu dizabilităţi mai mult



5. cînd persoanele cu dizabilităţi vor fi mai sociabile şi vor spune autorităţilor despre necesitatea accesului

ЛЮДМИЛА Какие меры наказания по закону существуют для владельцев магазинов которые строят при входе не функциональные пандусы, так называемые пандусы для галочки чтобы получить разрешение на открытие магазина?

Ion Emilian В нашей стране, к сожалению, довольно проблематично наказать владельца магазина.



Инспекция по строительству должна проверить если магазин был построен согласно ПРОЕКТУ, таким образом если в проекте не были указаны условия доступности, то и проверять как бы нечего. Даже если Инспектор выпишет предписание, пока оно попадет к судье, пока оно будет изучено, пройдет 3 месяца и оно перестанет действовать, а штраф в 800 лей сильно не испугает.



Но есть другая возможность, написать обращение в Местный ГорСовет / Примэрию, в местное отделение Инспекции по Строительству и отослать эту копию в Центральное Управление Инспекции, с требованием чтобы при сдачи в эксплуатацию магазина в Комиссию были включены люди с ограниченными возможностями прошедшие обучение по теме доступности. И сделать это надо как можно скорее!

Татьяна Есть ли в государственном бюджете статья расходов на адаптацию общественных зданий, и если нет кто должен внести данный вопрос в парламентские слушания?

Ion Emilian В государственном бюджете не предусмотрены расходы на адаптацию зданий. На наш взгляд не парламент должен это решать, парламент должен создать работающий закон, по привлечению к административной ответственности тех, кто не создает условия доступности.



Но эти средства могут быть предусмотрены в местных бюджетах, и здесь важна роль местных общественных организаций, которые должны лобировать планирование этих средств и осуществлять контроль над их использованием.​

Mary Spuneti- mi vă rog, cate istituții publice si clădiri din Chisinau sunt adaptate cu rampe accesibile pentru persoanele cu dizabilități? Daca puteți, veniti cu cateva exemple.

Ion Emilian În Chişinău sunt 3 clădiri care total accesibile pentru persoanele cu mobilitate redusă

1. Moldova shoping MOLL

2. centru comercial Atrium

3. magazinul Metro

4. cîteva magazine LINELLA, GREEN Hills

dar mai sunt care sunt parţial accesibile

mai multe detalii pe http://motivatie.md/harta-accesibilitate/

Andrei Dle Emilian, daca am analiza harta mun. Chisinau, cate cladiri publice le putem considera accesibile?

Ion Emilian din totalul cladirilor evaluate pina la moment care sunt de 700 clădiri

​în procente

claădiri accesibile 16%

parţial accesibile 25 %

neaccesibile total 61 %

Adela Care sunt criteriile în baza cărora putem concluziona daca un imobil este accesibil ori ba? Mulțumesc.

Ion Emilian

în baza evaluărilor făcute pînă acuma am luat în consideraţie următoarele aspecte.

1. accesul pînă la clădire - trecere de pietoni, trotuar, drum,

2. parcare specială pentru persoanele cu dizabilităţi - fiecare instituţie trebuie să prevadă minim o parcare specială pentru persoanele cu dizabilităţi daca are mai puţine de 100 de locuri de parcare şi mimim 2 daca are mai mult de 100 locuri de parcare

3. rampă de acces în clădire - consform standartelor

4 . lăţimea uşilor de la intrare, deschidere uşilor

5. spaţiul interior - coridoare suficient de largi

6. wc adaptat special pentru persoanele cu dizabilităţi

7 . ascensor

8. uşile la cabinete

Gheorghe Arapu Domnule Emilian,

vă rog să specificați care ar fi costurile pentru construcția unei rampe de acces?

mult succes în acțiunile nobile pe care le întreprindeți.

Ion Emilian

pentru o rampă din metal cu bare de suport pe ambele parţi

1 m liniar - 3000 lei

pentru o rampă din beton depinde foarte mult de materialele folosite, dar in mediu nu depăşeste foarte mult costurile rampei de metal

Dura lex... Domnule Emilian,

vă rugăm să precizați, actualul cadru normativ prevede sancționarea autorităților / constructorilor care dau în exploatare clădiri publice inaccesibile?

Care este practica internațională în acest domeniu?

Ion Emilian

pentru a amenda directorii de instituţii legislaţia permite dar acest lucru durează foarte mult timp, iar organul abilitat pentru acest lucru care este Inspecţia de stat în construcţii nu are suficiente cadre pentru a iniţia cauze şi a merge în judecată, pentru că numai judecătorul poate stabili amenzile pentru deţinătorii de imobile.



mai este o posibilitate prin ONG care presteză servicii gratuite a avocaţilor care pot emite o cauză de litigare strategică, astfel instituţia este obligată prin intermediul judecatoriei să adapteze spaţiile.



în practica internatională clădirile nici nu se dau în expluatare daca nu întruneşte toate condiţiile de acces.



în cazul clădirilor vechi este dat un termen limită, dacă nu se rezolvă problema accesului este penalizată foarte aspru, sau închisă.

despre practica internatională a povestit raportorul ONU pentru probleme persoanelor cu dizabilităţi care a vizitat RM în 2014.

Viorel Vă rog să dezvoltați un pic subiectul: ce avantaje economice ar avea Republica Moldova dacă ar implementa rapid convenția și ar asigura o bună accesibilitate în clădirile ce au un caracter public.

Ion Emilian este o întrebare care nu mă vizează dar o să încerc să vă răspund



​1. un numar mare de a persoanelor cu dizabilităţi se vor angaja in cimpul muncii-care ar creşte şi plata la impozit pe venit, şi va reduce numărul de persoane pe care statul va trebui să le asigure pensii, indemnizaţii, alocaţii



2 dezvoltare de servicii instruire, pregatire, a persoanelor cu dizabilităţi , duce la noi locuri de muncă

3. antreprenoriat social- crearea noi locuri de muncă pentru PD şi persoanele care le asistă la locul de muncă

4. echipamente ajutatoare pentru Persoanele cu dizabiităţi - care ar spori producţia de echipamente pentru antreprenorii.

5. creaşterea bugetului de stat prin achitarea amenzilor de către agenţii economici care nu angajează persoane cu dizabilităţi

Tudor Dvs aveti o statistica a nivelului de accesibilitate in RM? si daca aveti un site in care putem sa gasim nevelul de accesibilitate a unei institutii dorite, de ex. Institutii medicale..

Tudor Cum credeti exista o lege prin care ar putea pedepsitii patronii a carei institutie nu este accesibila conform standartelor? si care este ea