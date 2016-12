Întâlnirea online s-a încheiat! La întrebările cititorilor deca.md răspunde Cornelia Bodorin, Doctor în psihologie, conferențiar universitar

La momentul actual în Republica Moldova toate instituțiile superioare de învățământ cu profil pedagogic au inclus în planurile se studii, la ciclu I, disciplina Educație incluziva, în cadrul căreia se promoveaza, atăt ore practice, cât și teoretice pe toate tipurile de dizabilități, inclusiv dizabilități de auz. Periodic sunt organizate Cursuri de formare continuă în domeniul Educației Incluzive la Institutul de Științe ale Educației, Institutul de Formare Continuă și la UPS” Ion Creangă”. Specializare in Surdopsihopedagogie nu avem, reieșind din numarul mic de solicitări. Asociația Surzilor din Republica Moldova organizeaza sistematic cursuri de instruire in Limbajul semnelor, seminare metodice în domeniu, conferințe ș.a.

Cei ce folosesc Makaton sunt incurajati sa comunice folosind semnele, apoi gradual, în timp ce se face legătura dintre cuvânt și semn, semnele sunt înlocuite de vorbire. Semnele sunt preluate și simplificate din Limbajul semnelor (http://impreuna.arts.ro/articol.php?limba=1&id_articol=25). De regula, Makaton se folosește în dizabilitați profunde și asociate, acolo unde alte sisteme de comunicare nu lucreaza. La etapa actuală Ministerul Educației, în colaborare cu CRAP promovează cursuri de formare inițială a specialiștilor in Makaton.

Exista o metodologie de predare in scoala aprobata de M.E. in clase mixte cu copii fara si cu dificiente de auz?