Constantin Botezat și-a vernisat lucrările la New York

Constantin Botezat și-a vernisat lucrările la New York

La Staten Island Creative Gallery a fost vernisată expozitia personală „Reflections of the world” a basarabeanului Constantin Botezat. Comunitatea creatoare Staten Island este o coaliție de pictori, muzicieni, fotografi, meseriași și scriitori cu reședința în statul New York. Scopul principal al organizației este de a sprijini comunitatea creativă.

Expoziția „Reflections of the world” a fost susținută de Linda Rossi și este prin urmare un eveniment important pentru dezvoltarea și parcusul artistic a tânărului pictor. Acest eveniment este cea de a cincea expoziție organizată de către Constantin Botezat in Statele Unite ale Americii.

În cadrul evenimentului artistul și-a expus lucrări realizate pe parcusul anului de studiu la Universitatea de Artă din orașul Bari, Italia.

Constantin Botezat, este un artisti reprezentat de către Galeria Iaga Contemporary Art din Transilvania și de curând și-a început primul său internship la Galeria Wozen din Lisabona, Portugalia unde iși va desfășura activitățile artistice în urmatoarele patru luni.

Comentarii

replice