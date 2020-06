Ce spun actorii politici la un an de la debarcarea de la putere a lui Plahotniuc

La un an de la debarcarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc de la putere, principalii actori politici au dat mai multe aprecieri. Unii dintre ei și-au atribuit meritele înlăturării PDM și a lui Plahotniuc de la putere.

Liderul informal al PSRM, președintele Igor Dodon că debarcarea lui Plahotniuc a comportat riscuri la adresa sa.

Pentru mine personal, decizia de a merge direct și ferm împotriva lui Plahotniuc a fost asociată cu riscuri foarte serioase, inclusiv am riscat cu viața mea și a celor apropiați și poate că vreodată voi deschide unele paranteze în acest sens. Dar eu consider că aceea fusese o decizie necesară pentru țară, una corectă strategic, o decizie de caracter, și nu regret nici o clipă acțiunile de atunci”, a menționat Dodon pe pagina sa de Facebook.

Lidera PAS, Maia Sandu, cu care PSRM a făcut coaliție după debarcarea PDM și a lui Plahotniuc, a spus că a fost „o decizie foarte grea”.

Acum un an, datorită vouă, am reușit să alungăm de la putere cel mai autoritar regim din ultimele trei decenii. A fost o decizie foarte grea pentru noi să-i „smulgem” pe socialiști din brațele lui Plahotniuc și să votăm împreună debarcarea acestuia de la putere. Dar, după multe consultări cu oamenii, am făcut acest pas”, a menționat Maia Sandu pe Facebook.