Olivia Furtună nu exclude că va reveni în TV: „niciodată să nu spui niciodată”

Fosta prezentatoare a „Primelor știri” de la Prime TV, Olivia Furtună, admite că ar putea reveni în televiziune, chiar și în altă ipostază decât prezentatoare de știri.

„Niciodată să nu spui niciodată”, a spus Olivia Furtună într-un interviu pentru portalul curentul.md, menționând că după ce a plecat de la Prime TV a avut câteva oferte.

Fost prezentatoare spune că experiența sa în TV ar fi un avantaj în cazul unei eventuale reveniri în TV, nu neapărat în postura de prezentatoare.

Nu știu dacă voi reveni… Mă întreabă mulți acest lucru și le răspund că, deocamdată, sunt împăcată cu decizia. Am primit imediat o propunere de colaborare la un post TV, apoi și în alte mici proiecte media. (…) Am realizat câteva documentare, am fost imaginea mai multor transmisiuni, live Eurovision, am moderat tele-maratoane, am avut și o colaborare cu DW TV și probabil, această experiență multilaterală ar fi un avantaj pentru o posibilă revenire în TV și nu neapărat ca și prezentator”, a menționat Oliva Furtună.