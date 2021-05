Reprezentativitatea tinerilor în Parlamentul de la Chișinău, consemnată într-un raport global

By Redactor

Parlamentul de la Chișinău se situează pe locul șase în lume după progresul obținut, începând cu 2018, în ceea ce privește numărul de parlamentari sub 45 de ani și pe locul opt privind numărul deputaților sub 40 sau sub 30 de ani.

Datele se conțin în raportul „Participarea tinerilor în parlamentele naționale”, prezentat, astăzi, la cea de-a șaptea conferință globală a tinerilor parlamentari din țările Uniunii Interparlamentare.

Reprezentativitatea tinerilor în Parlamentul R. Moldova constituie 38,6% – 39 din 101 de deputați sunt mai tineri de 45 de ani. În statele membre ale Uniunii Interparlamentare acest indice este 30,2%.

Uniunea Interparlamentară este organizație globală a parlamentelor naționale, cu sediul la Geneva, care întrunește 179 de parlamente și 13 membri asociați.

