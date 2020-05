VIDEO | Dodon cu doi feciori la pescuit: „vsio, începem”

Odihnă activă. Cu feciorii la pescuit.Am avut și o întrecere: cine prinde cei mai puțini pești, face cele mai multe flotări.A învins Bogdan, feciorul mijlociu …, iar noi cu Vlad – câteva zeci de flotări)Sănătate tuturor!:::::::::Активный отдых! С сыновьями на рыбалке. Устроили и соревнование: кто из нас поймает меньше рыбы, тот больше всех раз отожмётся. Победил Богдан, средний сын, а мы с Владом сделали несколько десятков отжиманий. Всем здоровья!

