VIDEO. Prima cursă transatlantică operată pe Aeroportul Chișinău. 296 de pasageri aduși din SUA

Repatriere cetățeni New York

✈️ Avionul care a operat primul zbor transatlantic direct de repatriere New York – Chișinău a aterizat astăzi pe Aeroportul Internațional Chișinău.🔹 Printre cei 296 de pasageri ai cursei charter transatlantice, efectuate fără escală, sunt studenți, elevi ai programului american de schimb academic FLEX (program, care oferă posibilitatea copiilor să studieze în cadrul unei școli americane și locuiesc cu o familie gazdă din SUA) și un grup de militari, revenit de la studii.🔹 MAEIE face apel la toți cetățenii moldoveni să evite călătoriile externe, care nu sunt absolut necesare și îi îndeamnă pe cei, care doresc să revină în țară să apeleze la cea mai apropiată misiune diplomatică a Republicii Moldova🇲🇩 pentru stabilirea procedurilor de repatriere.➡️ bit.ly/3fUdHfY

Posted by Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova on Saturday, May 16, 2020