Conferința online s-a încheiat! La întrebările cititorilor deca.md răspunde Tudor Onofrei, Administrator Sisteme Informatice la Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova

Ideea creării platformei ”Harta accesibilității” a apărut încă în anii 2008-2009, dar posibilitatea de a realiza ideea a devenit reală în anul 2011, datorită unui proiect susținut de Fundația Soros-Moldova. Datorită faptului că o mare parte din echipa noastră sunt utilizatori de fotoliu rulant (inclusiv și eu) și grupul nostru țintă sunt persoanele cu dizabilități locomotorii, cunoaștem prin experiența proprie problemele create de lipsa condițiilor de accesibilitate, obstacole arhitecturale ca borduri, lipsa rampelor de acces sau, chiar dacă “rampele” există, ele nu puteau fi utilizate, uși înguste, praguri, trepte în interior, ascensoare nefuncționale, lipsa WC-lor adaptate și multe altele. Toate acestea ne-au condus spre ideea că este nevoie de a scoate la iveală aceste probleme, dacă nu vom întreprinde ceva, nu vom rezolva nimic. Totodată, afectați de aceeași situație sunt mult mai multe persoane cu mobilitate limitată: parinti care duc copiii în cărucior, bătrânii, copiii de până la 10 ani și multe alte persoane. Am decis să prezentăm clădirile accesibile și neaccesibile pe Hartă, crezând că astfel celor ce încă nu au creat condițiile necesare le va fi rușine și vor fi motivați pentru a schimba situația. O altă principală necesitate a Hărții este cunoașterea instituțiilor accesibile, astfel ca persoanele cu mobilitate limitată să își poată organiza traseul în funcție de necesitate. La fel, era nevoie să fie scris măcar careva date despre instituțiile de menire publică principale cum ar fi: instituțiile medicale și sociale, instituții de educație, magazinele alimentare, farmacii, la fel și alte instituții ca: cinematografe, săli de sport, ș.a.. Uite așa a apărut ideea creării hărții, pentru ca persoanele cu dizabilități să știe unde pot să meargă fără dificultate și unde este nevoie să apeleze la ajutorul unui sau mai multor însoțitori pentru a avea acces în clădirea sau instituția vizată. La moment, pe hartă sunt amplasate 1376 obiecte.

Asta și ne-am dorit de fapt. Să existe o platformă online unde să fie indicată starea reală a instituției privitor la nivelul de accesibilitate, unde dorește persoana cu dizabilitate să meargă, pentru a-și soluționa careva necesități personale. Mai târziu, ne-a venit ideea de a include în descrierea obiectului și câteva poze pe care se vede mai clar dacă există sau nu obstacole și în ce constau acestea. Autoritățile reacționează diferit, uneori cu indiferență, dar de multe ori promit că neapărat vor adapta instituția, doar că la moment nu dispun de bani. Este îmbucurător că după ceva timp s-au produs schimbări, minuscule, dar s-au produs. Noi la fel am venit cu inițiativa ca Inspecția de Stat în Construcții să monitorizeze Harta Accesibilității și, astfel, să cunoască unde să meargă pentru control și eventual prescrierea necesității de a crea condiții de accesibilitate conform standardelor, dar nu a fost să fie, nu avem un răspuns oficial – de ce?

La moment, eu nu pot răspunde referitor la indicatorii în procente – cine și cum le-a stabilit, colegii mei au participat la consultarea programului și unul din răspunsurile lor este – în momentul elaborării programului și descrierii indicatorilor, societatea civilă a insistat pentru indicarea unui procent mai mare care să fie realizat, dar varianta finală este așa cum o vedeți. Se vede că a fost opusă rezistență din partea mai multor ministere, care ar trebui să depună mai mult efort pentru realizarea Programului. Dacă să vorbim în cifre: clădirile aflate în gestiunea autorităților atât centrale cât și locale, fac cam 25% din numărul total de clădiri. Astfel, Guvernul are posibilitate (nu și inițiativă) pentru a accesibiliza infrastructura aflată în administrarea statului. Restul 75% sunt clădiri administrate de agenți economici sau e sectorul locativ. Și aici deja este nevoie de un mecanism eficient de monitorizare, control și impunere dacă e necesar. La moment, legislația nu funcționează, deoarece: 1) Nu există un agent care să constate încălcarea și să emită inițial o prescripție și dacă nu s-a schimbat nimic atunci să amendeze (așa cum de exemplu o face polițistul de patrulare); 2) Nu există un sistem de monitorizare și evaluare, adică trebuie să fie verificată nu doar rampa și ușile de la intrare, dar tot setul de condiții necesare: acces până la clădire, parcare accesibilă, acces la intrare în clădire, acces în interior, veceu accesibil, marcaje contrastante și tactile inclusiv în Braille pentru persoane cu dizabilitate de vedere, informație scrisă sau video pentru cei cu dizabilitate de auz și multe altele. Accesibilitatea este prezentată în Legea 60 din 30 martie 2012 – Privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Capitolul III Accesibilitatea și 2 Standarde în Construcții: - Cod practic în construcții CP C.01.02-2014 - PROIECTAREA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR CU CONSIDERAREA ACCESIBILITĂŢII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI PREVEDERI GENERALE. Normativ în construcții NCM C.01.06-2014 - CERINŢE GENERALE DE SECURITATE PENTRU OBIECTELE DE CONSTRUCŢIE LA FOLOSIREA ŞI ACCESIBILITATEA LOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI.

Tudor Onofrei

Înainte de a da o notă instituției evaluate că este accesibilă, parțial accesibilă sau inaccesibilă se ține cont de următoarele:



- Accesul până la clădire;

- Rampa de acces, inclusiv și barele de suport;

- Uşile la intrare;

- Spaţiu Interior;

- Veceu adaptat;

- Lift la etaj;

- Ghişeu/casa;

- Uşi cabinete;

- Parcare specială.



Accesibil – putem spune că o instituție este accesibilă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau și a persoanelor ce fac parte din grupul de mobilitate redusă atunci când aceste persoane pot să ajungă independent fără dificultăți în interiorul instituției ca să beneficieze de anumite servicii.



Parțial accesibil - putem spune că o instituție este parțial accesibilă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau și a persoanelor ce fac parte din grupul de mobilitate redusă atunci când aceste persoane fiind însoțite de un asistent, pot să ajungă în interiorul instituției ca să beneficieze de anumite servicii. Asistentul ar putea să ajute persoana cu dizabilitate ca să treacă anumite obstacole minuscule, cum ar fi borduri mici, urcare/coborâre rampă puțin mai abruptă, trecerea pragurilor la ușă, dacă instituția are mai multe nivele și nu are lift, dar cel puțin este acces liber până la primul nivel.



Inaccesibil - putem spune că o instituție este inaccesibilă pentru persoanele cu dizabilități locomotorii sau și a persoanelor ce fac parte din grupul de mobilitate redusă atunci când aceste persoane, nici independent și nici cu ajutorul asistentului, nu pot ajunge în interiorul instituției.



Aici se are în vedere multe trepte pe teritoriu sau la intrare în instituție și lipsa rampei de acces sau sânt instalate șine metalice, uși înguste, trepte în interior către primul nivel sau trepte în subsol, lipsa veceu adaptat sau măcar accesibil (acces liber până la vasul de veceu).