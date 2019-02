Întâlnirea online s-a încheiat! La întrebările cititorilor deca.md a răspuns Gheorghe Zastavnețchi, specialist angajare asistată, Asociația Obștească Centrul ”Speranța”

Gheorghe Zastavnețchi

Stimate Victor, atunci cînd planificăm să scriem/edităm un text accesibil pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, trebuie să ținem cont de următoarele reguli:



1. Scrie în propoziții scurte, de maxim15-20 de cuvinte.

2. Scrie ca și cum vorbești.

3. Utilizează verbele la diateza activă (ex. fuge, scrie, etc.)

4. Utilizează font Arial, cu mărirea caracterelor de minimum 16.

5. Folosește bold pentru a evidenția un cuvânt.

6. Fiecare propoziție trebuie să conțină o idee.

7. Nu utiliza acronime sau abrevieri.

8. Utilizează întotdeauna cifre, în loc să le scrii cu litere (ex. „1”, în loc de „unu”).

9. Folosește cât mai puține semne de punctuație.

10. Folosește imagini, fotografii sau desene pentru a exprima o idee.



Și cea mai important regulă este să testăm textul împreună cu persoanele cu dizabilități intelectuale, pentru a ne asigura că este ușor de înțeles!